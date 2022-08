Mouscron: une édition particulière pour la Fête du Potiron

Tous les ans, lors du deuxième dimanche du mois de septembre, la Fête du Potiron lance la nouvelle saison de la ferme d’animation. Les familles, les curieux et les habitués du lieu peuvent (re)découvrir les différents ateliers proposés toute l’année, déambuler sur les sentiers entre les prairies, rencontrer les animaux de la ferme et participer à bon nombre d’activités.

La Prairie souffle ses 40 bougies

Cette édition sera particulière puisqu’on y fêtera les 40 ans d’existence de La Prairie... 1982- 2022, déjà 40 années de belles histoires pour l’association dont les missions n’ont pas pris une ride ! Spectacle équestre, concert, contes, ateliers créatifs, expos en tout genre et belles surprises sont au programme de cette journée d’anniversaire ! Autant de bonnes raisons pour venir prendre un grand bol d’air frais à la Prairie, dans une ambiance conviviale et champêtre !

Repartir avec un t-shirt souvenir

A l’occasion de cette édition spéciale, un atelier de sérigraphie sur vêtement permettra aux promeneurs qui amèneront un t-shirt uni de repartir avec un souvenir original et indélébile de La Prairie... Qu’on se le dise ! Notons qu’il sera également possible pour les plus distraits d’acheter un t-shirt à floquer sur place.

Au programme de la journée

Pour l'occasion, les petits et les grands auront de quoi faire. Visite du potager Infos, expo, balades et dégustations, découverte du Centre d’Expression et de Créativité Rencontre avec le dragon, expo sur le thème de l’été "Alimentaire mon cher Watson !", atelier de sérigraphie, oeuvre collective spéciale 40 ans, animations pour les enfants Ateliers créatifs, promenade à dos de poney, approche des animaux, atelier pain, jeux anciens, initiation au cirque, village des partenaires Animations par la Bibliothèque Publique de Mouscron, l’antenne mouscronnoise d’Oxfam, le collectif Zéro Déchet...