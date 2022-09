Journée de fête pour la transition climatique à Mouscron

Depuis plusieurs années, la Ville de Mouscron est engagée dans la lutte contre les changements climatiques. Active au sein de plusieurs plans et projets pilotes européens et wallons pour mener la transition, elle mobilise les Mouscronnoises et Mouscronnois dans cette logique pour rendre concrètes des actions qui rassemblent, concernent et touchent la population.

Ainsi, le 17 septembre 2022, une journée familiale est proposée au Parc des Barnabites (rue Achille Debacker). Activités gratuites pour petits et grands rythmeront cette journée festive sous le signe du climat et de l’énergie !

La Ville de Mouscron organise son tout premier Forum Transition & Participation. Sous le thème du climat, de l’énergie et de la biodiversité de nombreuses activités et animations gratuites sont à découvrir dès 13h30.

Pour l’occasion, le Parc des Barnabites se transformera en un espace de loisirs et de fête. Au programme, divers ateliers et animations parmi lesquels : un atelier cuisine, petits et grands, prépareront et dégusteront leur propre collation réalisée avec Ma Tante Hortense au moyen de produits locaux et dans une logique de production minimale de déchets.Un atelier dessin, grâce à la présence de "Art & Dessins", les enfants pourront dessiner leur Mouscron de demain. Douze dessins seront ensuite sélectionnés pour illustrer un calendrier 2023 distribué dans toutes les boîtes aux lettres.

Mais également, un atelier participatif interactif et une fresque climatique: les visiteurs pourront découvrir la plateforme participative www.mouscrontransition.be et ajouter leurs initiatives locales et leurs idées pour le Mouscron de demain. Sorte de "Livre d’Or" géant, une fresque du climat sera également dressée pour permettre à petits et grands de la signer.Une roue de la Fortune pour remporter divers lots sera également de la partie.

Et encore bien d’autres activités organisées en collaboration avec la Bibliothèque publique de Mouscron, les Scouts et les cellules Énergie et Environnement de la Ville de Mouscron :

Après un mini-concert donné par Schelpenman, qui fera découvrir des sonorités étonnantes sorties de ses instruments conçus en matériaux naturels, le public aura l’occasion de découvrir les histoires passionnantes et les témoignages de celles et ceux qui ont changé de vie lors d’une veillée au coin du feu dès 19h. Ils partageront leur vision, leurs ambitions et leurs rêves. Une source d’inspiration à ne pas manquer.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont obligatoires (ODD@mouscron.be ou 056/860.150).