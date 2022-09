Evregnies: une nonantaine de chiens évacués de l'élevage "A la Mâchoire en Veille"

Ce lundi matin, plusieurs associations de Wallonie picarde, en faveur de la protection animale sont intervenues à Evregnies dans l'entité d'Estaimpuis au sein de l'élevage canin agréé " A la Mâchoire en Veille".

C'est la responsable elle-même qui a contacté les agents de l'Unité du Bien-être Animal pour solliciter leur aide afin de placer tous ses animaux. Elle ne saurait plus assumer les soins à la suite de graves problèmes de santé. Les associations locales (Silence Animal, SPA de Mouscron) n’étaient pas conviées pour participer à cette opération, une demande de la part de l'éleveuse

91 animaux ont donc été évacués d'urgence. Le collectif de refuges non fédérés s'est mobilisé, main dans la main, pour sauver 88 chiens, deux chats et une perruche. Les animaux ont été accueillis par tous les refuges concernés, dans le calme et la sérénité, et ce uniquement pour assurer leur bien-être.

A l'issue de cette prise en charge, le refuge Opale à Lessines a accueilli 16 chiens (chihuahua, caniche, yorkshire, cocker, malinois) et un chat. "Ils ont déjà vu notre vétérinaire et plusieurs problèmes devront déjà être soignés (malformation du train arrière, détartrage, souffle au cœur, plaies infectées, parasites,…). Certains sont également aveugles. Le chat était un errant dont la dame s'occupait, malheureusement, il a la queue cassée mais il sera traité sous peu. Ils seront tous toilettés par nos bénévoles prochainement".

A l'heure actuelle, on ne parle donc pas de maltraitance à l'égard de ces animaux. Toutefois, les photos témoignent d'un vrai laisser-aller ...

De plus, selon nos confrères du Nord Eclair, l'élevage " A la Mâchoire en Veille" avait déjà fait l'objet en 2013, d'une saisie de 33 chiens. "Les chiots et les chiens de petites races vivent en totale liberté dans la maison et ceux de plus grande tailles sont logés dans des enclos à l'extérieur avec à chaque fois un accès au hangar", avait-on alors indiqué.

Après avoir vu le vétérinaire et une mise en beauté, les animaux seront proposés à l'adoption pour entamer une nouvelle vie bien méritée.

Les associations Animaux en Péril (Meslin l'Evêque) et Au Bonheur Animal (Bernissart) ont également secouru lundi matin, dans la région de Brakel, plusieurs équidés. Escortés par la police locale et par les inspecteurs vétérinaires de l'unité du bien-être animal, les membres des ASBL ont traversé la commune de Brakel pour se rendre sur trois terrains différents.

Le propriétaire, mis en demeure plusieurs fois par les autorités, a persévéré et n’a pas appliqué les améliorations exigées.

"Sur place, les soigneurs professionnels et bénévoles sont atterrés de découvrir que les chevaux sont privés de nourriture et d'eau, et cela malgré les fortes chaleurs encore observées en ce début de mois de septembre. Le terrain, totalement désertique, a bien sûr été asséché par la canicule, mais aucun fourrage n'est déposé en contrepartie. Les bassines des trois juments et des deux étalons sont vides; une situation désespérante qui met en danger la vie des animaux", précise Animaux en Péril.

Une fois dans les vans des associations, le groupe d’équidés a pu rejoindre des installations adaptées à leurs besoins.