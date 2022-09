Elicio projette un parc éolien entre Bailleul et Ramegnies-Chin

Productrice d’énergie verte, la société Elicio développe, construit et exploite des parcs éoliens terrestres et en mer. Après s’être particulièrement ancrée en Flandre, elle se tourne désormais vers la Wallonie, et dans notre région, elle a notamment jeté son dévolu sur un terrain entre les villages de Bailleul et de Ramegnies-Chin.

©EdA

Elicio y envisage l’implantation d’un parc de 3 éoliennes d’une puissance totale de 6,6 à 13,5 MW et prévoit ainsi d’introduire une demande de permis unique. Cette demande de permis fera l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement et d’une réunion d’information du public. Cette dernière se tiendra le vendredi 23 septembre, à 18h, en la salle du Bourloire-café "O Tit Ange"(place abbé César à Bailleul). Tout citoyen peut participer à cette réunion et pourra ensuite émettre son avis, ses observations et suggestions concernant le projet.

Un non catégorique pour le Collège communal

Ce projet de parc éolien avait déjà été évoqué en mars dernier à la table du conseil communal d'Estaimpuis. Les membres du Collège communal ont annoncé se positionner contre l'implantation de trois nouvelles éoliennes sur le territoire estaimpuisien qui en accueille déjà cinq. "Le village de Bailleul est encore le seul paysage de l'entité préservé, sans autoroute ni chemin de fer, sans centre commercial ni zone d'activité économique, mais avec une zone boisée, des terres agricoles avec des fermes en activité, une vue dégagée sur les environs de Tournai, justifiaient-ils. Le projet ne se situe pas non plus le long d'une autoroute ou dans une zone d'activités économiques, ou à proximité de celles-ci comme recommandé par la législation.De plus, les éoliennes sont envisagées dans une zone longtemps classée Natura2000, et riche pour la faune et la flore."

Au terme de la procédure de demande de permis, la Commune d’Estaimpuis pourra remettre un avis consultatif, tandis que le dernier mot reviendra au ministre!