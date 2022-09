Réduit à un sentier féerique en 2020 et à sa plus simple expression l’an dernier (une patinoire et un marché des artisans), le marché de Noël sera de retour le 1er décembre 2022… avec plusieurs compromis.

Mouscron : le marché de Noël réduit de six à trois semaines et demie

Si l’hypothèse d’installer un écran géant pour suivre les matchs de la Coupe du Monde pendant le marché de Noël a été évoquée, elle est depuis tombée à l’eau dans la cité des Hurlus.

C'est dans une formule amputée de deux semaines et quelques jours que le marché de Noël reviendra dans le centre-ville de Mouscron. "Ordinairement, il dure six semaines. En 2022, il débutera le 1er décembre pour s'achever le jour de Noël", indique Laurent Harduin.

Une décision difficile à prendre, tant le marché de Noël de Mouscron est une tradition qui tient à cœur à de nombreux locaux, d’autant plus après deux années tronquées par la crise sanitaire.

Souvenez-vous, l'esprit de Noël ne se manifestait que par l'aménagement d'un sentier féerique dans le centre-ville en 2020. Et l'an dernier, la Ville avait supprimé le village festif et gourmand, en raison des mesures en vigueur. "Cette année, on avait vraiment envie d'offrir un moment de fête aux Mouscronnois pour la période de Noël. D'un autre côté, on sait que la crise de l'énergie n'est pas terminée et qu'il faut aussi faire preuve de prudence et de raison", poursuit l'échevin des festivités.

Dès lors, compromis a été trouvé. Celui d’organiser un marché de Noël presque deux fois moins long que la dernière (vraie) édition, en 2019.

Et la patinoire ? L'installer et la faire tourner pendant trois semaines pourrait sembler contradictoire avec la rigueur qui pousse les autorités à réduire le temps des festivités. "On en est propriétaire. On doit seulement louer un groupe froid pour la faire fonctionner. L'avantage d'une location, c'est d'être à la pointe de la technologie et de consommer de moins en moins d'année en année. Mais la réflexion est toujours en cours. Et si elle doit passer à la trappe, on a d'autres idées d'animations sous le coude", confirme Laurent Harduin.