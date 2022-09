Agressé par deux policiers à Mouscron: "J'ai souffert comme un chien"

Pressé de raconter sa version des faits, Grégoire (prénom d'emprunt) était présent au sein du tribunal correctionnel de Tournai ce mardi après-midi pour des faits d'outrage à l'égard de deux policiers.

Le 4 mai 2020, le prévenu se rendait dans une pharmacie à Mouscron. Alors qu'il croise une connaissance et s'arrête quelques minutes pour échanger des banalités, une voiture de police, qui roulait à gauche, est arrivée à vive allure. "Un des policiers a traité l'homme de sale singe. Il a également indiqué qu'il devait retourner en France afin de voter pour Macron. L'agent a même craché sur lui". D'autres propos racistes auraient également été mentionnés.

Lors de l'audition, l'agent aurait mentionné ceci "Je n'ai jamais tenu de telles paroles. De plus, je suis loin d'être raciste, mon père fait le ramadan".

"Face à ce manque de respect à l'égard d'un citoyen, je suis sorti de mes gonds. Ainsi, j'ai demandé aux policiers d'arrêter d'insulter cet homme", a révélé Grégoire. "J'ai également dit que j'allais les poursuivre en justice pour propos haineux. A 65 ans, je ne vais pas commencer à faire l'imbécile alors que je n'ai jamais eu de problème avec la police".

"Le sang me pissait dans le slip"

Rapidement, les policiers ont pris l'initiative de menotter Grégoire. "Les menottes étaient rouillées", a précisé le prévenu. "Le sang me pissait dans le slip. J'ai souffert et été mis au cachot comme un chien". "Avez-vous porté plainte", a interrogé la juge durant l'instruction d'audience. "Non pas encore. J'ai fait les démarches auprès de mon avocat. Mes déclarations seront toujours les mêmes aujourd'hui ou demain".

Présent à la barre, l'un des policiers a voulu expliquer sa version des faits. "Nous étions à la 6e semaine de confinement. Notre principale mission était de surveiller les frontières. Nous avons effectivement interpellé un jeune homme, qui avait vraisemblablement commis l'infraction de venir en Belgique. Lorsque nous avons sollicité ses papiers afin de rédiger un PV covid, il a refusé en disant qu'il se moquait de la loi belge", a expliqué l'agent.



"L'interpellation du prévenu me semble toujours à ce jour, illégitime. Il était énervé et portait un regard haineux. J'ai recommandé qu'il rentre chez lui. N'obéissant pas, nous lui avons demandé sa pièce d'identité". Ce que le Grégoire conteste.

La juge a tenu à questionner le policier sur la scène des menottes. "Ses blessures pourraient résulter de l'absence de verrouillage. Restant attentif aux autres personnes également sur les lieux, je n'ai pas eu l'occasion de procéder au verrouillage".

Le représentant du ministère public reste interpellé par l'absence de plainte de la part du prévenu. Toutefois, il ne s'est pas opposé à une mesure de faveur. Quant à la défense, l'acquittement a été sollicité à titre principal. Le jugement sera prononcé le 11 octobre.