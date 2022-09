Comines-Warneton: il renverse un cycliste avant de prendre la fuite

Le 20 septembre 2019, Benjamin (prénom d'emprunt) a renversé un cycliste dans la rue de Lille à Comines-Warneton avant de prendre la fuite, sans prêter la moindre attention à l'état de la victime.

Les caméras de vidéo-surveillance ont par ailleurs, été analysées par les services de police. Sur les images, on y voit bien le véhicule du prévenu rouler à vive allure, brûlant même un feu rouge et ne respectant pas les panneaux de signalisation.

Plus tard dans la nuit, la police est une nouvelle fois interpellée pour un véhicule incendié dans le Chemin du Bon Coin. Pour effacer toute trace du délit, Benjamin a effectivement mis feu à la voiture. Un scénario digne d'un film de Francis Ford Coppola.

Honteux des faits, le prévenu a menti à sa mère sur la mystérieuse disparition du véhicule en supposant un vol. "Le lendemain de l'accident, la mère de Benjamin a contacté les services de police pour signaler une effraction au domicile", a confié le représentant du ministère public.

Le prévenu n'était vraisemblablement pas seul à bord lors de l'accident."Nous avons siroté une Karmeliet et du wisky avant les faits", a confié l'ami du prévenu, qui se trouvait du côté passager. "Benjamin roulait de manière agressive et dangereuse, nous nous disputions. Lorsqu'il a percuté le cycliste, j'ai effectivement entendu un choc. Toutefois, je pensais qu'il avait accroché un autre véhicule".

Lors de son audition auprès des services de police, Benjamin, âgé de 35 ans a avoué sa consommation excessive d'alcool et d'avoir embouti un véhicule stationné. "J'ai bien menti à ma mère et j'ai préféré brûler la voiture. J'ai agi de la sorte car je savais que je n'étais pas en état de rouler".

La victime, quant à elle, se souvient d'avoir observé un véhicule de la marque Citroën, arriver à toute allure. "J'ai été percuté", a-t-elle expliqué. "La voiture s'est arrêtée un peu plus loin mais n'a pas fait demi-tour. A la suite de cet accident, j'ai eu le poignet et le coude cassés. Plusieurs brûlures et une commotion cérébrale".

Le cycliste a toutefois reconnu ne pas porter de casque et de ne pas posséder d'éclairage sur son vélo au moment des faits.

En état de récidive, le prévenu risque une peine de deux ans de prison. Le représentant du ministère public ne s'est pas opposé à un sursis.

"Je veux juste éviter la prison", a conclu Benjamin. L'avocat de la défense a sollicité une peine de travail ou un sursis probatoire. Le jugement sera prononcé le 11 octobre.