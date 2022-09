Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Mouscron - Comines Un sondage pour les voisins de Fedasil Mouscron : "on leur sert un bouc émissaire sur un plateau" L’enquête de voisinage concernant le centre Fedasil continue de susciter de sérieux désaccords. Écolo et le PS ont fustigé l’attitude de la Ville lors du conseil communal. Antoine Pontrandolfi ©EdA

Les suites de la réunion citoyenne, la première depuis plus de deux ans ? "On s'attendait à un courrier commun rédigé par Fedasil, la Ville de Mouscron et le Réseau Terre d'Accueil...