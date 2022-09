Mouscron: événement dans le cadre de la "Semaine du Cœur 2022"

Dans le cadre de la "Semaine du Cœur 2022", la Maison Communale de Promotion de la Santé invite les citoyens à venir évaluer leurs risques face aux maladies cardiovasculaires.

Les maladies cardiovasculaires restent le fléau numéro 1 en Belgique, responsables annuellement de plus du tiers des décès. Et dans 10% des cas, ces décès frappent des sujets de moins de 65 ans. Nos comportements associés à certaines petites anomalies de notre état de santé augmentent la probabilité d’être victime d’un problème cardiovasculaire.

Ces comportements et ces anomalies constituent des facteurs de risques. La liste de ces derniers est longue. Pour certains (sexe, âge, hérédité), nous ne pouvons d'ailleurs rien. Heureusement, il existe des facteurs de risque que nous pouvons corriger.

Le mardi 20 septembre, les Mouscronnoises et les Mouscronnois auront l'occasion de venir évaluer les leurs, de risques !

Au programme: informations, conseils, brochures, recettes, Food truck Viasano, Game Truck OSH ainsi que de nombreux dépistages organisés par des professionnels de la santé. Venir mesurer sa glycémie, sa tension artérielle et son taux de CO gratuitement ! Quels impacts peuvent-il avoir sur la santé et quel est le risque de développer une maladie cardiovasculaire ?

L'événement aura donc lieu le mardi 20 septembre 2022, de 9h à 13h sur l’Esplanade Damien Yzerbyt, devant le Centre administratif de Mouscron.