SPA de Comines : une assistance aux animaux tous azimuts

La SPA de Comines-Warneton remplit de multiples fonctions: pensions, abandons, mais aussi récupération et stérilisation d'animaux errants, etc. "Les zones de police de Comines-Warneton, Wervik et Ypres disposent de la clé d'une cage. De jour comme de nuit, il leur est possible de venir déposer un chien. Le matin, notre premier travail est de s'en occuper!"

L'équipe comporte quatre salariés à temps plein et un à mi-temps. "Une vingtaine de bénévoles viennent les aider. Un planning est prévu: trois personnes sont présentes chaque jour pour donner à manger, promener les chiens, éduquer ceux qui ont des problèmes comportementaux, encadrer les adoptions, etc. Ce sont des passionnés, qui viennent parfois de loin."

Des élèves enchantés de l’expérience

Dimanche dernier, la SPA avait reçu l'aide des élèves et professeurs de l'Institut Saint-Henri Le Bizet, section vente. La coordinatrice de l'école, Charlotte Gruson, était ravie de cette première collaboration: "C'est une mise en situation des compétences à acquérir dans le domaine de la vente, un bel exercice pratique. Nous ne proposons à l'achat que des produits de la SPA et une tombola. Pour tenir les stands toute la journée, nous avons organisé trois équipes. Ceux qui ne pouvaient pas venir par leurs propres moyens, nous avons été les chercher à leur domicile. Les élèves sont enchantés et nous espérons que cette expérience sera reconduite."