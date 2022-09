Michal (Star Academy 3) se confie avant son concert à Néchin, le 8 octobre

Après les Worlds Apart notamment ayant déplacé les foules, l'an dernier, Nicolas Desmulier remet le couvert en organisant un nouveau concert avec l'appui de la Commune d'Estaimpuis. Il se tiendra au sein du complexe de Néchin, ce 8 octobre. Un triple plateau est promis au public: Génération Boys Band (trio regroupant Frank des 2Be3, Alan Theo et Chris Keller des G-Squad) qui revient face au succès déjà recueilli, les New L5 et Michal, finaliste de la Star Academy 3. Entretien avec ce dernier.

À quoi peut-on s’attendre dans une prestation de Michal telle que celle attendue le 8 octobre?

Ce sera en piano-voix mais sans être monotone, avec des sons différents. Moi qui suis fan des années 80 et 90, on explorait les synthés, c’est donc aussi l’occasion pour moi de m’amuser avec ces sons-là, d’habiller certaines de mes chansons de cette manière. L’an prochain, je vais fêter 20 ans de carrière! Je suis donc dans un mood rétrospectif, en prenant mon clavier sous le bras et en proposant au public un voyage dans le temps pour retracer toutes ces années. Je me fais donc ce plaisir de chanter les chansons qui m’ont marqué, que j’ai écrites ou qu’on m’a composées, et de raconter aux gens ce qu’elles représentent pour moi aujourd’hui. Il y aura deux nouvelles chansons pour compléter ce qui se passe dans ma vie actuelle… Ça ne me rajeunit pas, tout ça, mais ça me fait très plaisir! (rire)

Quelle est votre actualité chaude du moment?

À la date du concert à Néchin, il y aura justement la sortie de mon nouveau single, intitulé Hello, que je vais donc vous chanter. J’ai déjà eu l’occasion de le faire à Paris, en la testant en live au magnifique Théâtre de l’Œuvre.

Avez-vous des affinités avec les autres artistes qui chanteront à Néchin?

J’ai eu la chance de faire un concert avec les GBB, cet été, auquel Nicolas, l’organisation du concert à Néchin, était d’ailleurs présent. Mais je ne vais pas vous dire que les artistes et le show-business sont une graaande famille, car ce serait très hypocrite de ma part, mais c’est vrai que c’est toujours un plaisir de recroiser les mêmes artistes, comme Frank que je connais depuis longtemps. Les L5, je les ai vues en 2003, à l’Olympia, lorsque nous étions au château. C’était encore l’équipe d’avant, certaines ont changé et ce sera drôle de faire une «mise à jour» des artistes. Tout comme elles, je ne suis plus entouré de mes copains de la Star Ac’, aujourd’hui. Je viens avec mon piano tout seul. Chaque fois, ce sont des configurations qui changent car la vie change et c’est génial de pouvoir faire cette mise à jour, de temps en temps…

Le concert coïncidera quasiment avec le retour de la "Star Ac’"…

J’ai lu la date du 15 octobre sur les réseaux sociaux. On en parle entre nous, Élodie Frégé et les autres artistes. On essaie chacun d’avoir des informations et c’est vrai qu’il y a un mystère qui règne autour de ça qui est assez impressionnant. On n’a pas plus d’informations que ça. J’espère que ce qu’on découvrira sera à la hauteur de ce mystère qui est très excitant!

Cette attente mais aussi les 20000 candidatures pour participer à l’émission vous étonnent?

Je suis content car c’est le même chiffre qu’on nous avait communiqué en 2003. C’est juste génial d’avoir autant de postulants, 20 ans après! Ça ne m’étonne pas du tout, l’émission est tellement culte, la nostalgie est tellement profonde.

J’ai hâte de découvrir ce que ça va donner car, depuis, la société a tellement changé, les jeunes ont tellement changé, les médias ont tellement changé. Comment la chaîne va-t-elle réussir à attirer le public au quotidien? Tout ce qui est innocent et mignon comme nous on l’était en 2003 n’intéresse plus les jeunes d’aujourd’hui, j’ai l’impression… Je suis donc curieux de voir le compromis entre le côté culte de l’émission et la modernité des médias d’aujourd’hui, avec l’état d’esprit actuel des jeunes qui a beaucoup changé.

Il y a eu beaucoup d’appelés et peu d’élus à la «Star Academy». Vous faites partie de celles et ceux qui sont restés dans la lumière. Comment l’expliquez-vous?

Il y en a aussi beaucoup qui sont retournés dans l’ombre car ils le souhaitaient. Cette émission permet aussi de te montrer si tu es fait ou non pour ce métier. Tout le monde ne veut finalement pas faire ce métier qui est très dur, très exigeant, très fatiguant physiquement comme mentalement. La Star Ac’, c’est aussi une école qui dit "Voilà ce que tu peux vivre! Est-ce que tu le veux?" Quand on dit "Lui ne fait plus rien!", c’est parfois parce qu’il le souhaite, tout simplement…

Pour ma part, ça m’a juste confirmé l’envie d’être sur scène mais en ayant aussi, sur le côté, mon studio de musique: je travaille avec d’autres artistes, je les prépare, je travaille avec les enfants également… J’ai compris que ma mission sur cette Terre en tant qu’artiste ne s’arrêtait pas uniquement à monter sur scène, à faire partie de ces pop stars pour qui tout était facile, avec de gros contrats, une maison de disques importante et beaucoup d’argent… Il y a aussi tout ce qu’il y a sur le côté et ça, j’ai mis quelques années à le comprendre. La configuration d'aujourd’huime convient bien, en étant indépendant, en gérant mon emploi du temps, en ayant mon école sur le côté qui assure une stabilité financière lorsqu’il y a moins de concerts… Parfois, ça a été difficile, je me suis remis en question mais je savais que, de toute façon, j’allais mourir artiste!

Vous venez chez nous: avez-vous un lien avec notre pays?

Oui, j’en ai même trois! En arrivant en France, avec mon accent, tout le monde pensait que j’étais belge, avant que je ne fasse la Star Academy! Cela me flattait énormément puisque je ne suis pas francophone à la base et que je venais d’un pays – la Pologne – où on ne parle pas le français. Mon second lien, créé un peu plus tard, c’est que j’allais toujours chanter avec énormément de plaisir en Belgique, là où il y a ce sens de l’accueil. Ça a toujours été le feu donc j’ai vraiment hâte de revenir. Troisièmement: l’une des chansons les plus importantes de ma vie, Viens jusqu’à moi, en duo avec Élodie Frégé, son clip a été tourné en deux jours, en mai 2004, à Bruxelles.

1, avenue des Sports, à Néchin. Concerts dès 20 heures – 18 €. https ://my.weezevent.com/concert-des-gbb-les-new-l5-et-michal-le-8-octobre-2022