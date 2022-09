Le Hurlu Comedy Club de Fabian Le Castel sur le point d'éclore

La mutation de l'ancien bar littéraire en Hurlu Comedy Club suit son cours et le lieu sera visiblement prêt pour son inauguration, le 1erweek-end d'octobre, comme nous l'a exposé le maître des lieux, Fabian Le Castel.

La scène est désormais aménagée tandis que chaises confortables et petites tables pour y poser son verre durant les représentations ont été livrées. "On doit encore rétrécir le bar bien trop grand. Cela fera de la place pour installer la régie. Je dois aussi habiller les murs avec des portraits d'artistes et des guitares dont celle de mon papa en guise de présence de sa part en ces lieux. Il l'avait achetée à James Deano qui la signera lorsqu'il viendra durant le week-end inaugural…"

L'imitateur se fait aider sur le chantier, même s'il est quasiment aussi habile de ses mains que de ses cordes vocales. "Je n'ai fait travailler que des entreprises mouscronnoises, elles ont notamment rattrapé la pente de la salle. L'Hurlu Comedy Club est d'ailleurs accessible aux PMR. Mais je mets aussi la main à la pâte, je suis assez bricoleur. Ça fait trois semaines que je passe non-stop de la radio à ici avant d'aller écrire ma chronique, de la présenter, de revenir… Et de travailler sur la programmation également."

Car, parallèlement à ses travaux, l'artiste-bricoleur reste aussi un artiste-programmateur. Tandis que certaines dates sont déjà complètes – Kody, la première date de Chicandier… – ou sur le point de l'être avant même l'ouverture de l'écrin, Fabian continue d'étoffer progressivement le riche agenda des prochains mois. "Ça fait plaisir de voir les réservations fonctionner, ça me motive dans ce projet. Ce sont bien sûr pour les plus connus que les dates se remplissent le plus vite et j'aimerais qu'il en soit de même pour la jeune génération d'humoristes que je programme, qu'on me fasse confiance! Il y a de grands écarts, entre un Jean-Luc Fonck et un Nicolas Lacroix par exemple, mais c'est cela que je veux amener au Hurlu Comedy Club: de l'éclectisme dans cette salle! Je tiens aussi à présenter des découvertes sur scène , de jeunes comédiens qui viendront proposer des sketchs."

Un lieu où les artistes seront aussi invités à prendre le temps de rencontrer le public à la fin, où il sera possible de se faire immortaliser au mur instagrammable et où chacun pourra boire un verre en ces lieux, du mercredi au dimanche, "même les jours où il n'y aura pas de spectacle".