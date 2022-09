24h de Mouscron : déjà 9 402 euros comptabilisés pour les associations

Les 24 h touchaient à leur fin ce dimanche après-midi. Le week-end organisé sous le signe de la solidarité a soutenu cette année encore des associations s’impliquant dans la coopération et les relations Nord/Sud.

Grâce aux plus de 2000 places vendues pour le concert d’Hooverphonic et de Mister Cover, aux coureurs venus nombreux notamment chez les plus jeunes avec 36 équipes ados et 84 équipes enfants, mais aussi aux consommations, les 14 associations du village caritatif pourront se partager un chèque de 9 402,38 euros.

La somme complétée en décembre

Cette somme sera prochainement complétée par les bénéfices liés à la nourriture servie par les différents mouvements caritatifs. On sait déjà que les quatre associations, UPSAS, BPTG, Kugawana et Pontea, qui se sont unies pour proposer le repas sous le chapiteau, ont pu en vendre près de 350, soit la quantité espérée.

Le montant total récolté lors de ce week-end sera connu en décembre lorsque la totalité des comptes sera bouclée.

Le chèque actuel est supérieur à celui pré-estimé lors des festivités de l’année dernière qui s’élevait à 8 216 euros, avant d’atteindre le chiffre final de 10 256,64 euros.