Herseaux-Mouscron: un stage de self défense dédié aux femmes

Rien que cette année, 17 féminicides ont eu lieu en Belgique. Neuf en France (chiffre arrêté au 3 septembre). Et que dire des violences physiques, verbales, psychologiques, économiques ou sexuelles ?

Alain Bayard est catégorique, il faut s’initier voir se perfectionner, s'armer, se préparer, travailler un bagage technique simple, apprendre comment essayer de se comporter en fonction de la situation, parler de la prévention, de la fuite, de l’état mental, du cadre légal. Savoir où s’adresser si on subit une violence de quel qu’ordre que ce soit.

Toutes ces choses essentielles seront une nouvelle fois abordées lors d'un stage de self défense pour femmes et jeunes filles (accessible à partir de 12 ans) le samedi 8 octobre de 14h à 17h à Herseaux (juste à côté de Mouscron, à 20 min de Lille).

Alain est formateur spécialiste en gestion de la violence à la Défense nationale et à la Police, moniteur et ceinture noire 5e darga de krav maga (self défense d’origine israélienne), il donnera des réponses aux femmes qui veulent apprendre à se défendre ou tout simplement participer à une séance dans un climat convivial et bien veillant.

Avec son club, le Krav Maga Style Mouscron basé à Herseaux, il organise cette nouvelle édition à l'intention des femmes et des jeunes filles.

Il sera assisté par les moniteurs du KMSM et notamment par Cécile Aubert, sa compagne, première ceinture noire deuxième darga féminine en Belgique (journaliste de profession). Le prix du stage est fixé à 15€.

Rendez-vous samedi 8 octobre 2022 de 14h à 17h à la salle de La Herseautoise à l’ICET, rue de l’Epinette, 7712 Herseaux (accès parking face au numéro 66). Accueil à partir de 13h15.