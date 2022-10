Bénévole historique des 24 heures de Mouscron, Philippe Dorme (64 ans) est décédé

Triste nouvelle en ce week-end dédié au folklore mouscronnois. Une semaine après les 24 heures et en pleine Fête des Hurlus, Philippe Dorme a rendu son dernier souffle, le samedi 1er octobre.

Le Mouscronnois que son entourage surnommait affectueusement "Momo" était un bénévole historique des 24 heures en course libre. Dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, le comité des 24 heures et l'ASBL Espace Citoyen saluent la mémoire de Philippe Dorme en précisant "perdre un grand bonhomme, un grand sourire et une belle personne."

Momo avait 64 ans, il était de ces visages qui semblent liés à tout jamais à l’événement historique de la plaine de Neckere. Ses funérailles civiles se tiendront le mercredi 5 octobre au cimetière de Mouscron-centre, à 16 heures (entrée avenue des Feux-Follets).

Notre rédaction présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.