Le CHM organise la deuxième édition du CHMétiers

Après un premier événement réussi, le CHM organise à nouveau son "Salon des métiers 2022". Les étudiants à partir de 16 ans pourront y découvrir différents métiers de l'hôpital, rencontrer les acteurs de terrain et ainsi affiner leur orientation scolaire.

Cette 2e édition aura lieu au Centre de Formation du CHM le samedi 8 octobre 2022 entre 9h00 et 15h00.





Choisir une orientation professionnelle n'est pas chose aisée, surtout quand on n'a pas connaissance de toutes les possibilités qui s'offrent à soi. Le "Salon des métiers" du CHM permet de découvrir 8 métiers hospitaliers : médecin, infirmier, pharmacien clinicien, technologue en radiographie, technologue de laboratoire, physicien, informaticien et biotechnicien.

L'objectif de ce salon est d'orienter les jeunes vers des métiers pour lesquels le recrutement se heurte à une pénurie de diplômés disponibles.

Il faut parfois faire preuve d'ingéniosité pour attirer de nouveaux talents : le CHM s'efforce donc de montrer aux jeunes l'intérêt de ces fonctions et, qui sait, faire naître une nouvelle vocation chez certains.

En pratique, chaque métier sera présenté sur un stand par des professionnels. Vidéos de présentation, échanges d'information... l'interactivité sera de mise.

Le SIEP sera également présent et pourra guider les jeunes et leurs parents quant aux filières d'études correspondant à leurs souhaits : lieux de formation, cursus et parcours possibles, passerelles ou spécialisations liées à l'orientation envisagée.

Plus de 40 professionnels seront présents !