Deux policiers blessés au commissariat de police de Mouscron par un violent

Embarqué au poste suite à une dispute au sein de son couple, l’individu n’a cessé d’insulter les policiers et de s’en prendre physiquement à eux. Bilan de cette nuit mouvementée : deux policiers ont été blessés.

Le samedi 1er octobre 2022 dernier, la police de Mouscron a reçu un appel pour une dispute survenue au sein d’un couple sur le territoire mouscronnois. Suite à l’intervention, l’homme, né en 1978, a dû être arrêté et emmené au commissariat.

Jusque là, rien de très particulier. Ce genre de situation est quasiment une routine pour les services de police. Mais peu après minuit, dimanche, les choses se sont emballées. L’homme ne s’est plus contenté de proférer des insultes ni d’être très menaçant. Les menottes dans le dos, le violent a malheureusement eu l’occasion de porter un violent coup de tête au visage d’un policier.

Il a ensuite tellement résisté face aux agents qui tentaient de le maîtriser qu’il s’est lui-même blessé au visage et qu’il a fallu appeler une ambulance. La présence d’un médecin urgentiste est aussi devenue nécessaire pour prendre en charge le violent qui présentait apparemment un taux de glycémie préoccupant. Son état de santé n’a pas eu l’heure de le calmer : selon le Parquet de Mons-Tournai, les policiers ont continué à endurer des crachats au visage, des coups de pied, etc.

Pour lui prodiguer les soins nécessaires, il a fallu lui administrer un tranquillisant. Le bilan de la nuit n’est pas anecdotique. Un policier s’est vu reconnaître une incapacité de travail de sept jours. Un autre est incapacité de travail pour trois jours.

Le violent a été inculpé par un juge d’instruction, pour coups et blessures avec incapacité à agent, et pour coups et blessures à agent. Il a bénéficié d’une libération sous bracelet électronique.