Octobre Rose: la Ville de Mouscron sensibilise la population à l’importance du dépistage

En Belgique, nous détenons le triste record du nombre de nouveaux cas par an et sept femmes dans notre pays par jour meurent du cancer du sein. Seul un dépistage précoce peut inverser le cours des choses et sauver des vies. Plus le cancer est détecté tôt, plus cette pathologie est facile à traiter et plus grandes seront les chances de guérison.

La méthode de détection précoce du cancer du sein la plus fiable est la mammographie. Elle permet de réduire la mortalité liée au cancer du sein de 20 à 30% chez les femmes de plus de 50 ans. 75% des cas de cancers du sein se développent chez les femmes de plus de 50 ans. Un dépistage régulier et gratuit est recommandé pour ces dernières. C’est en effet entre 50 et 69 ans que le dépistage mammotest a montré la meilleure balance bénéfice/risque pour diminuer la mortalité due au cancer du sein.

D’après l’OMS, sensibiliser le public au cancer du sein et aux mécanismes qui permettent de lutter contre celui-ci est la principale stratégie de lutte contre le cancer. En raison de la crise du Covid 19, la peur d’attraper le virus et les invitations à ne se rendre dans les hôpitaux et chez les généralistes qu’en cas d’urgence ont eu un impact sur les diagnostics de cancers.

Cette situation inédite a poussé les gens à annuler leurs rendez-vous médicaux et repousser les traitements. Si la chute du nombre de diagnostics est inquiétante, c’est qu’elle entraîne pour les patients le risque de devoir recourir à des traitements plus agressifs, sans parler d’un pronostic moins favorable.

Chaque année, à l’initiative de M. Didier Mispelaere et de son échevinat des Affaires sociales et de la Santé, la Ville de Mouscron tient à sensibiliser la population à l’importance du dépistage.

Cette année, l’opération Octobre Rose s’articulera autour de deux événements : un après-midi de sensibilisation au bien-être des personnes atteintes d’un cancer le samedi 15 octobre 2022, au Centr’Expo ainsi qu'une Balade Gourmande le dimanche 16 octobre 2022, au départ du château des Comtes.

L’objectif reste le même : rassembler la population autour d’un événement convivial et familial pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et sensibiliser au dépistage précoce. Bouger réduit les chances de développement ou de rechute d’un cancer du sein et chacun, quel que soit son niveau sportif ou son état physique, peut participer ou apporter son aide. Les frais d’inscription seront entièrement reversés à l’asbl "À vos marques, prêts".