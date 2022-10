Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Mouscron - Comines Mouscron : à 27 ans, déjà la troisième fois au tribunal pour coups à sa compagne La victime n’a pas souhaité se constituer partie civile. Le couple, selon la défense, entend surmonter cette nouvelle scène de coups. G.Dx. ©GUILLAUME JC

Lionel (prénom d’emprunt), 27 ans, est détenu. En juillet dernier, ce Mouscronnois avait frappé sa compagne. Il est en aveux. Si les faits sont déclarés établis, il sera en état de récidive. Et pour cause. En 2019, il avait déjà été condamné à un an...