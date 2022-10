La Ville de Mouscron organise un Urbex hanté à l'ancienne piscine

Les jeunes devront former des équipes de 2 à 4 personnes et venir s'inscrire au Centre administratif.

Le service Jeunesse de la Ville de Mouscron organise un "Urbex hanté". Il s'agit d'une animation destinée aux 12-21 ans. Celle-ci aura lieu à l'ancienne piscine de Mouscron les vendredi 4 et samedi 5 novembre 2022 de 18h à 22h.

L'urbex est une activité de plus en plus mise en avant et expérimentée par des passionnés. L'exploration urbaine est une pratique consistant à visiter des lieux construits et abandonnés par l'homme

Les jeunes devront former des équipes de 2 à 4 personnes et venir s'inscrire au Centre administratif (rue de Courtrai, 63 à Mouscron) les mercredis d'octobre et le premier mercredi de novembre, entre 13h30 et 17h. Le tarif est de 2euros/personne.

Cette animation est une initiative du pôle événementiel du service Jeunesse de la Ville de Mouscron. Ce pôle a pour vocation de proposer aux jeunes mouscronnois des animations à but récréatif durant les vacances scolaires.



D'ici l'événement, plusieurs articles fictifs viendront alimenter les réseaux sociaux afin d'ajouter une part de mystère à l'activité prévue début novembre.

Le premier de ces six articles vient d'être publié: "Mouscron, disparition inquiétante". Ce 4 novembre 1951, la petite Adélaïde Moodbaten, 6 ans, a disparu dans le bâtiment de la piscine communale de la Ville de Mouscron sans aucune explication. Depuis le début des investigations, une zone de 3km2 autour de la piscine a été ratissée en vain par les gendarmes.

Juste après la disparition des proches d'Adélaïde et des camarades de classe ont été entendus par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie.