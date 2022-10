Tournai : dealer ou travailler ? Leur choix est fait

Issus de la région roubaisienne, deux jeunes prévenus comparaissaient détenus pour importation, détention et vente de cocaïne et d’héroïne. Ils sont donc de nationalité française, ce qui a amené le président à leur demander pourquoi ils avaient vendu de la drogue dans le Tournaisis et pas en France. Isaac et Nolan (prénoms d’emprunt), respectivement 18 et 19 ans, n’ont pas été très loquaces dans leurs réponses.

"Moi, j'étais le chauffeur dans l'histoire, indique Isaac, qui avait déclaré aux enquêteurs qu'il n'était pas au courant des effets néfastes de ces produits ! Je ne suis pas toxicomane. J'ai fait ça pour l'argent."

Nolan souligne qu'il n'est pas non plus toxicomane. "Je n'ai pas obtenu le bac. J'ai fait ça parce que c'était plus facile que de travailler dans le bâtiment pour obtenir de l'argent. Je ne le referai plus."

Ils avaient été contrôlés car ils étaient mal garés et de la drogue avait été retrouvée dans leur véhicule. C’était le 12 mai dernier.

"Voilà deux gamins qui manipulent des drogues dures, dans un but de lucre, plutôt que de chercher du travail", a dit le ministère public, qui a requis 13 mois contre Isaac et 18 mois contre Nolan.

La défense d'Isaac soutient que son client faisait juste le chauffeur et qu'il n'a pas eu conscience de participer à un trafic. "Je vous demande de tenir compte de son jeune âge. Il veut suivre une formation. Nous sollicitons le sursis simple pour ce qui excède la préventive."

L'avocat de Nolan confirme que son client a été attiré par l'appât du gain. "Il est issu d'un quartier difficile où il y a beaucoup de délinquance. Il voyait des gens avec de grosses voitures et des vêtements de marque et a été très tôt initié à la vente. Il est en détention préventive depuis 5 mois et souhaite remonter la pente. Il s'agit d'un dérapage isolé. Il est encore très jeune." Là aussi, la défense a demandé à ce que son client puisse sortir le plus vite possible de prison, moyennant des conditions s'il le faut. Jugement le 20 octobre.