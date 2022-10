Pour inciter à se rendre aux PAV, Mouscron propose (encore) un bond du prix des sacs-poubelle

La majorité communale s’apprête-t-elle à se mettre une nouvelle balle dans le pied ? Au regard des premières réactions, la question se pose à quelques jours du conseil communal au cours duquel il sera proposé d’encore augmenter le prix du sac-poubelle de 60 litres. Actuellement vendu à 1,25 € l’unité, il devrait carrément passer à 1,80 € en 2023… À titre de comparaison avec nos voisins, le prix actuel du sac tournaisien est de 0,95 € et le montois est à 1 € pour la même contenance. Mais on nous justifiera qu’ils jettent moins de déchets que les Hurlus…

La note est douloureuse. Très douloureuse même pour certains déjà à genoux ou qui craignent de l’être dans les mois à venir face au bond du coût de l’énergie. Le moment n’est certes jamais opportun mais celui choisi par la Ville risque d’encore allumer la mèche.

Quand même des efforts

Cependant, Les Engagés et le MR promettent quand même un peu de pommade pour l’apaisement. Le prix d’ouverture des points d’apport volontaire restera bloqué à 1 €. C’est d’ailleurs pour pousser encore plus à s’y rendre depuis la fermeture de la déchetterie que la Ville justifie cette progression du prix du sac récupéré en porte-à-porte. Le nombre d’ouvertures gratuites des PAV augmentera aussi, passant à 32.

Par ailleurs, il avait été promis que la taxe immondices baisserait si le tonnage des déchets se réduisait. Il fut annoncé, voici quelques mois, que la récupération des détritus dans les rues avait favorablement évolué. La taxe baissera donc faiblement en 2023. Si c’est validé par le conseil communal de lundi prochain, elle sera de 91 € pour une personne isolée, de 169 € pour les ménages de deux personnes. Au-delà, ce seront 15 € supplémentaires par tête.

Lorsque la taxe sera payée, 10 sacs noirs de 60 litres et 2 rouleaux PMC seront remis aux isolés, couples et ménages en seconde résidence. Ensuite, sans évolution du nombre de sacs bleus, ce seront 16 sacs aux armoiries communales pour les familles de 3 et 4 personnes, 26 pour 5 et 6 personnes et 30 pour 7 et plus. Ceux qui n’utilisent que les PAV préféreront un bon à dépenser au Hall du terroir. Là aussi, un effort sera consenti puisque la valeur passera de 18 à 24 € pour les isolés, couples et ménages en seconde résidence, et à 34,80 € pour 3 et 4 personnes sous le même toit, 52,80 € pour 5 et 6 personnes et 60 € pour 7 et plus.