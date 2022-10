Stop aux incivilités ! La commune d'Estaimpuis participera au Marathon de la propreté

Du 17 au 21 octobre, la commune d’Estaimpuis participera au Marathon de la Propreté. Organisée à l’initiative du Service Public de Wallonie et de Be WaPP en collaboration avec les communes et la police, cette opération a pour objectif l’intensification des contrôles répressifs en matière d'abandon de déchets sur la voie publique.

La sensibilisation des citoyens et l’éducation des plus jeunes au respect de la propreté sont également au programme. Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie wallonne de politique répressive environnementale.

Quatre actions de terrain seront menées durant la semaine :axe répression, des opérations de surveillance des "points noirs" seront menées pour des prises en flagrant délit. A cette occasion, des passages par jour seront organisés par le service de Police sur base des points noirs recensés. Axe sensibilisation, tous les jours, durant le marathon de la propreté, des publications seront publiées sur les types de dépôts récurrents sur l’entité : mégots de cigarettes, déjections canines, jet de déchets par les conducteurs, canettes...

Axe éducation, l'opération faux PV sera proposée aux classes de 5ème et 6ème primaire dans toutes les écoles de l'entité qui auront répondu présentes. Des agents iront rencontrer les élèves afin de leur expliquer leur rôle et l'importance du respect de la propreté de leur environnement. Ces animations seront faites les après-midis afin de proposer aux élèves de jouer ensuite le rôle d'agent-constatateur à la sortie de l'école. S'ils constatent des infractions commises par les parents, ils pourront dresser les faux PV et distribuer des cendriers de poche ou des poubelles de voiture ou des sacs à déjections canines. Ils seront accompagnés par les agents de police.

Du 17 au 21 octobre, la commune d’Estaimpuis prévoit diverses actions.

"Nous avons souhaité participer à cette vaste opération, explique Quentin Huart, Échevin de l'Environnement. Pour apporter un coup de projecteur sur le fléau que représentent les déchets abandonnés dans notre commune. C'est une façon pour nous de donner un signal fort aux personnes qui croient encore que l'espace public est une poubelle et de montrer à la grande majorité des citoyens qui respectent les règles que la commune agit pour le bien-être de tous."

En 2021, ce sont plus de 120 dépôts sauvages qui ont été recensés dans l’espace public de l’entité. On y retrouve principalement des abandons de sacs poubelles, de matériaux de constructions, de déchets verts ou divers (pneus, matelas, TV, matériels électriques, bidons d’huile usagers…).

A cette occasion, un panel de citoyens avait été réuni pour déterminer les problématiques les plus récurrentes ressenties par les Estaimpuisiens. Lors du marathon de la propreté, les infractions relatives aux quatre problématiques principales retenues seront ciblées, à savoir : les dépôts sauvages dans les no man’s land, les jets de canettes et autres déchets dans les fossés, les déjections canines, ainsi que les mégots de cigarettes.