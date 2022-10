Des travaux sur les rails jusqu’au 9 décembre entre Mouscron et la frontière française

La société Infrabel informe qu’elle renouvellera les traverses (les supports des rails) de la seconde voie et qu’elle aménagera des chemins de service pour son personnel, entre Mouscron et la frontière française, du 17 octobre 2022 au 9 décembre 2022.

Le planning du chantier se divise en trois parties. D’abord par des travaux de jour (7h30 - 16h) en semaine entre le lundi 17 octobre 2022 et le vendredi 25 novembre 2022, par des travaux de nuit (22h - 6h) en semaine, du lundi 24 octobre au vendredi 9 décembre 2022 et par des travaux sans interruption (24h sur 24) les week-ends du vendredi 4 novembre 2022 (22h) au lundi 7 novembre 2022 (6h) et du samedi 12 novembre 2022 (21h) au lundi 14 novembre 2022 (6h).

Les conséquences possibles ? Des bruits et vibrations suite à l’utilisation d’engins de chantier, l’utilisation d’un éclairage artificiel lors des travaux de nuit.

Les passages à niveau situés chaussée du Clorbus et rue de la Pinchenière seront fermés à toute circulation routière et piétonne, du mercredi 26 octobre (7h) au jeudi 24 novembre (16h). Le passage à niveau de la rue du Bilemont sera fermé à toute circulation routière et piétonne, du mercredi 26 octobre (7h) au vendredi 18 novembre (16h). Aucun train ne circulera entre Mouscron et Tourcoing, les week-ends de travaux. Un service de bus sera mis en place par la SNCB.