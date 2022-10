Incendie d’habitation, à Mouscron: de lourds dégâts au Nouveau-Monde (photos & vidéo)

Policiers, pompiers et ambulanciers sont intervenus au Nouveau-Monde, ce mardi soir. Les services d’intervention et de secours se sont contrés à la rue de l’Avenir, sur le tronçon compris entre la chaussée du Risquons-Tout et la rue Roland Vanoverschelde, suite à un appel à 22 h 13 de riverains. De la fumée émergeait du n° 74. Les hommes du feu ont été amenés à arracher une partie de la persienne pour pouvoir entrer dans le bâtiment.

"À notre arrivée, le feu était localisé au rez-de-chaussée, à l'avant. On a rapidement pu le maîtriser, même si le feu court aussi dans le faux plafond donc on enlève toute cette partie-là afin de s'assurer qu'il n'y a pas de foyer résiduel. À l'étage, il n'y a pas de dégâts hormis ceux de la fumée. La maison voisine a été évacuée par précaution mais on n'y déplore pas de dégâts non plus", détaille le lieutenant Maxime Dessauvages au commandement de l'intervention.

Personne ne se trouvait dans le logement au moment où le sinistre s’est déclaré. L’habitant est arrivé alors que le feu était en cours d’extinction. Deux autopompes, une auto-échelle, un camion-citerne et le véhicule de commandement sont intervenus. Une ambulance s’est aussi déplacée de façon préventive. Parallèlement, Ores est aussi descendu sur site.

L’origine précise de l’incendie était inconnue, ce mardi soir.