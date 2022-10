Et si l’ancienne piscine de Mouscron était hantée par une petite fille ?

Mercredi 13 octobre, premier jour pour s'inscrire au Ghost Urbex. Organisé par le service Jeunesse les vendredi 4 et samedi 5 novembre à l'ancienne piscine, l'événement attire déjà les foules. Les adolescents font la file au CAM pour ne pas louper le coche. Mercredi 19 octobre, deuxième jour d'inscription. Une semaine après la première phase d'inscription, le scénario se répète. "Les jeunes adhérent en nombre à ce projet du pôle événementiel", indique Cédric Tiberghien. Avec 200 inscrits pour les deux soirs, l'engouement est inédit.

La recette du succès ? Elle tient de plusieurs facteurs. D'abord de l'originalité d'un tel événement. Créé récemment, le pôle événementiel du service jeunesse a déjà mis sur pied l'Odyssée de Noël en 2019 et un escape game urbain. "Les deux événements avaient cartonné. Tant et si bien qu'on était attendu au tournant", poursuit Cédric Tiberghien.

Responsable du pôle événementiel, Simon Maertens souhaitait organiser une activité sur le thème d’Halloween depuis plusieurs années. Il surfe aujourd’hui sur le succès de l’urbex (exploration urbaine), qui séduit de plus en plus de jeunes, qu’il soit légal ou non.

Restait à trouver un lieu et une histoire. "L'ancienne piscine se prête parfaitement à ce concept", estime le responsable du service jeunesse. "Il y a une atmosphère particulière dans cet endroit qui est resté à l'abandon pendant des années. En rajoutant la pénombre et la mise en scène (avec le soutien du Staquet), le lieu peut vraiment filer la chair de poule."

Ames sensibles s'abstenir ! Les adolescents aiment jouer à se faire peur et ça se ressent avec ce vif succès pour les inscriptions. Dans l'obscurité de l'ancienne piscine, ils seront servis. Simon Maertens et son équipe ont élaboré une histoire qui fait froid dans le dos. Celle d'Adelaïde, une petite fille de six ans qui disparaît subitement alors qu'elle se trouvait à la piscine. Une fausse coupure de presse relaie la disparition et l'enquête menée au début des années 1950. Son spectre hante encore les cabines et le bassin de l'ancienne piscine. Certains adolescents ont même réussi à la prendre en photo. C'est dans cette atmosphère inquiétante que les participants devront découvrir ce qui s'est réellement passé le jour de la disparition d'Adélaïde, il y a plus de septante ans. "En principe, on ne devra pas installer de défibrillateur, mais on ne sait jamais", plaisante Cédric Tiberghien pour conclure…