Sécurité routière : des contrôles pour la luminosité des vélos dans les écoles mouscronnoises

L'automne s'installe et l'hiver approche : deux saisons marquées par des journées plus sombres et une obscurité plus importante "Pour les usagers faibles, comme les piétons ou les cyclistes, il est donc primordial d'être visibles", expliquent les autorités communales dans un message à vocation pédagogique diffusé ces derniers jours.

Afin de sensibiliser les élèves des écoles secondaires mouscronnoises, les Gardiens de la Paix ont lancé une grande opération de prévention et de contrôle des équipements cyclistes.

Après l’Institut du Sacré-Cœur et les Frères Maristes jeudi, c’était le tour du Collège Saint-Henri et de l’ARTEM vendredi.

Après les congés d’automne, les lampes, catadioptres et autres freins des élèves des autres écoles secondaires de Mouscron seront inspectés.

Rien n’est laissé au hasard sur les bicyclettes des jeunes qui débarquent à l’école. Cette action, menée depuis de nombreuses années dans les établissements scolaires de l’entité, permet aux élèves (et à leurs parents) de prendre conscience d’un élément important : en matière de sécurité routière, chaque geste compte. Celui d’être bien visible en prenant la route en est un primordial.