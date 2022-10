Comines: trois frères sortent des buissons pour voler une voiture

Trois jeunes frères devaient s'expliquer à la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour des faits de vol avec violence. Le 14 septembre 2020, José (prénom d'emprunt) a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de sa voiture dans le centre de Comines.

Alors qu'il se trouvait à proximité de son véhicule, quatre individus sont sortis des buissons et ont couru vers lui avant de dérober le préjudice. Lors de l'instruction d'audience, l'un des prévenus, Justin (prénom d'emprunt) a catégoriquement nié les faits.

"Je ne me souviens absolument de rien", a-t-il confié. "Je squattais la gare avec un autre ami. Je connaissais la victime qui était mon ancien beau-frère. Il faut savoir que je ne vole pas ou en tout cas, je ne vole plus".



Actuellement détenu à la prison de Leuze-en-Hainaut pour autre cause, David (prénom d'emprunt) a également dû revenir sur les faits. "J'étais bel et bien présent", a-t-il relevé. "J'ai vu deux personnes que je ne connaissais pas, sortir des buissons et voler la voiture avant de prendre la fuite".



"Cela m'arrive d'assister à des scènes de vol"



Condamnés dans le passé pour des faits de stupéfiants, les prévenus ont précisé que cette histoire n'avait aucun lien avec un quelconque trafic. "Cela m'arrive d'assister à des scènes de vol", s'est justifié David.

Selon le représentant du ministère public, "un vrai traquenard a été organisé et le dossier possède assez d'éléments objectifs à charge des prévenus malgré leur histoire divergeante".



Un an de prison a donc été requis à chacun des trois frères. L'avocat de la défense a sollicité l'acquittement. Le jugement sera prononcé le 29 novembre prochain.