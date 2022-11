Un bus de ligne heurte mortellement un piéton au Bizet

Un homme de 46 ans a été percuté sur un passage pour piétons par le bus articulé de la ligne 99 d’Ilévia. Ce dernier, qui effectue la liaison entre Le Bizet et Lomme Saint-Philibert, manœuvrait pour quitter sa place de parking et roulait donc à vitesse très réduite.

Que s’est-il passé ? Une enquête est ouverte pour tenter de répondre à cette question. La police technique et scientifique était présente sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.

Selon un riverain qui est intervenu, "le chauffeur du bus a pu être ébloui par un soleil très bas. Il s’est rendu compte qu’il a roulé sur quelque chose et a reculé avant d’avancer à nouveau. Les pompiers ont dû soulever le bus afin de dégager la victime. Les services de secours ont effectué un massage cardiaque, mais on a compris bien vite qu’il y avait peu d’espoir. Avec le poids d’un tel engin, cela ne pardonne pas. À mon avis, cet homme a cru qu’en se dépêchant il pouvait passer avant le bus. C’est bien triste de finir comme cela. Le chauffeur était en état de choc, de même que les cinq ou six personnes qui étaient assises dans le bus."

La victime, qui a connu pas mal de déboires dans l’existence, logeait dans le quartier. On ne lui connaissait pas de famille.

Le passage de la frontière a été bloqué de 10h à 12 h 30.

La police et les pompiers belges étaient présents. Quant aux pompiers français, ils sont intervenus pour un nettoyage de chaussée.

La rédaction du Courrier de l’Escaut présente ses condoléances à ceux et celles qui ont côtoyé la victime.