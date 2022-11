Mouscron : le Procureur du Roi en visite au CEE pour “répondre aux craintes des parents” après des plaintes pour attouchements

Visite à titre exceptionnel ? Procédure classique suite au déclenchement d’une enquête pour des faits de mœurs dans une école ? "Ce n’est pas une nouveauté, ni une exception", répond David Vaccari.

Lundi, Éric Delhaye se rendra au Centre Éducatif Européen, accompagné de représentants du centre PMS de Mouscron et de S.O.S Parents-Enfants. La mission du Procureur du Roi ? Avoir une franche discussion avec les parents d’élèves du CEE, suite à l’affaire de mœurs qui secoue l’établissement scolaire depuis une dizaine de jours.

Pour rappel, un puériculteur a été écarté suite à une plainte pour attouchements. Six autres plaintes, visant le même individu, ont été déposées par la suite.

L’importance de l’écoute

Hors de question de rentrer dans les détails de l’enquête en cours puisque le secret de l’instruction prime. Non, Éric Delhaye se présentera au CEE pour répondre aux interrogations (légitimes) de tous les parents d’élève, donc pas uniquement de ceux qui ont déposé plainte. "On imagine toutes les questions qui doivent se bousculer dans la tête des parents qui ont mis leurs enfants dans l’établissement, toutes les inquiétudes que peuvent vivre les familles", poursuit l’échevin de l’instruction publique. C’est pour y répondre le plus judicieusement possible que le Procureur du Roi fera le déplacement jusqu’à Mouscron, comme il l’a déjà fait à Luingne après l’instruction d’une autre enquête pour faits de mœurs, en début d’année 2022. "On comprend l’emballement des parents d’élèves. Mais si on devait les rassurer un par un, ça partirait dans tous les sens. En conséquence, on réunit tout le monde autour d’un spécialiste du monde judiciaire et d’une équipe de spécialistes dans l’accompagnement psychologique des enfants. À ce titre, la présence d’une personne de référence comme Éric Delhaye est importante pour les parents d’élèves. "

Où en est le dossier ? Comment y avoir accès quand on se constitue partie civile ou qu’on dépose une plainte ? Quel sera le cheminement judiciaire de l’affaire ? Autant d’interrogations qui reviennent fréquemment une fois que l’enquête a débuté. Autant de questions que le Procureur du Roi abordera.

Quant au puériculteur, il restera écarté pendant toute la durée de l’enquête.