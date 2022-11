La Féerie de Noël commence dès ce 1er décembre, à Mouscron

Après la longue pandémie, le marché de Noël peut quasiment se redéployer entièrement. “On est bien content de reproposer une fête de Noël après deux années difficiles. Les citoyens et les visiteurs extérieurs pourront profiter des installations dont celles qui peuvent être placées pour la première fois sur la Grand-Place, après le Covid et les travaux, dit la bourgmestre en songeant quand même à la patinoire qui reste exceptionnellement entre parenthèses pour 2022. Avec la crise énergétique, en calculant ce que cela allait nous coûter, on a finalement décidé de ne pas la mettre. Il a donc fallu remanier le plan de ce marché de Noël en dernière minute. L’an prochain, elle reviendra et on utilisera même l’hôtel de ville dont les travaux seront terminés !”

1. Ça commence plus tôt

Le décompte est enclenché : dans une semaine chrono, “La Féerie de Noël” est rebranchée. “On ouvrait souvent le 2e jeudi de décembre. On a décidé de l’inaugurer dès ce jeudi 1er décembre. On a voulu commencer plus tôt, notamment pour que les artisans puissent proposer leurs idées cadeaux bien dans les temps, indique l’échevin Laurent Harduin aux Festivités. L’aspect festif et le village des artisans se termineront le 25 décembre. Le parcours avec de nouveaux automates se prolongera jusqu’au 7 janvier.”

2. Grimpe et théâtre de Guignol

La Ville et la Gestion Centre-Ville ont décidé de compenser la suppression de la patinoire par deux initiatives qui raviront les plus jeunes comme les grands. “Il y aura un véritable théâtre de Guignol à l’ancienne, sous chapiteau, sur la Grand-Place.” À la Rénovation urbaine, c’est un parcours aventure qui sera accessible. “Ce sera un module de grimpe gratuit.”

3. Sentier féerique en waouw et en miam !

Du 1er décembre au 7 janvier, un sentier féerique avec une quarantaine de nouveaux automates sera donc visible à la Rénovation urbaine qui sera encore joliment égayée par La Prairie. Le cirque, le cinéma, le casino de Noël, la cuisine gourmande… seront quelques visuels en mouvement à apprécier. L’organisation a aussi entendu la volonté du public de pouvoir se revigorer tout en flânant au sein de la Rénovation urbaine. “Mélicoco y vendra des crêpes sucrées et salées tandis que Dreams Donuts y proposera ses donuts”, dit Pauline Vanderbeke du Syndicat d’initiative.

4. En avant la musique !

L’organisation a décidé d’encore faire confiance à Zenith Cover, valeur sûre pour assurer l’ambiance musicale à l’inauguration du 1er décembre, à 20 heures.

”Pour la clôture du 23 décembre, à 20 heures, ce sera AutoThune qui reviendra, après son concert du 20 juillet sur la Grand-Place. Ils sont très forts, ils interprètent des chansons sur d’autres airs !”, s’enthousiasme toujours Mme Vanderbeke.

On peut encore citer le concert des locaux, les Mabouls Kies, le samedi 3 décembre, à 17 h 30. Le 18 décembre, place à la Bandas de Dottignies qui déambulera dès 15 heures. Quant à la chorale CantAnima, rendez-vous dès 17 heures, à la Rénovation urbaine. Enfin, la chorégraphie de Noël par l’école Lov 2 Dance de Menin, sera à apprécier à 16 et 18 heures, aussi à la Rénovation urbaine.

5. Cortège son et lumière

”City of light” déambulera le 11 décembre pour illuminer les yeux des badauds au sens propre comme au figuré. “On a sollicité des figurants et les Mouscronnois sont hypermotivés pour y participer, on a déjà reçu 80 candidatures ! Ces personnes seront costumées et enfileront une armature avec des lumières. Il y aura cinq tableaux (La Terre, la lune…) et chacun aura sa propre chorégraphie. Cela démarrera à l’arrière du Staquet, à 18 heures, pour une arrivée sur la Grand-Place vers 18 h 45/19 heures où un son et lumière avec projection sur l’hôtel de ville sera offert.”

6. Mais encore…

On peut encore citer la Maison du Père Noël toujours accessible à la Rénovation pour s’y faire photographier (les 10, 17, 18, 21 et 23 décembre).

Le camion Coca-Cola reste aussi fidèle pour effectuer une halte à Mouscron. Rendez-vous le 20 décembre sur la Grand-Place.

www.visitmouscron.be

5 € pour une heure de spectacle de Guignol – 2 séances par jour sauf le 9/12, à 16 et 18 heures. À 15 et 17 heures, le 11/12.