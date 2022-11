Tribunal : bagarre lors d’un match de foot “amical” à Mouscron

La Croix Rouge de Mouscron a organisé en octobre 2019 un match de foot amical pour les réfugiés. Ce n’est malheureusement pas le score final ni l’engouement des joueurs que les organisateurs retiendront à la fin de la rencontre. Une altercation a eu lieu entre le fils d’une des employées de la Croix Rouge et un collègue de cette dernière. “Ma mère lui a demandé de sortir du terrain parce que le match était réservé aux réfugiés, et Monsieur n’a pas été content. Il lui a dit vulgairement de la fermer, c’est pour ça que je lui ai mis un coup”, explique le jeune homme qui n’avait que 18ans au moment des faits.

Selon le procureur du roi, l’altercation ne s’est pas arrêtée là. Le prévenu a poursuivi la victime qui souhaitait s’en aller et il lui a asséné un dernier coup dans le dos. Le procureur du roi requiert une peine de quatre mois et une amende de 50euros, et ne s’oppose pas à une peine de travail.

L’avocat du jeune homme a rappelé qu’il s’agissait du seul fait pour lequel son client est connu, et demande pour lui une suspension du prononcé. “Je vous prie de revoir également les dommages moraux qui sont évalués à 1000euros par la partie civile. La maman de Monsieur et le collègue en question travaillent toujours ensemble et ça se passe très bien “, a ajouté l’avocat.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 13 décembre.