Avec un symbole à l’histoire des Templiers

”Le projet de réfection implique d’arborer la place et de lui donner un aspect plus convivial, avec des bacs à fleurs, relève le bourgmestre Daniel Senesael. Des bancs seront ainsi placés et une fontaine sera créée. Le parvis de l’église fera également peau neuve et il est envisagé de faire référence au passé historique des Templiers de Saint-Léger en y dessinant dans le sol, en pierre bleue, le symbole de la croix des Templiers. Des réunions citoyennes seront organisées pour faire participer la population à l’évolution de ce projet de base qui ne demande qu’à être embelli.”

Le coût du projet de rénovation de la place de Saint-Léger est estimé à 565 000 €. Un subside régional à hauteur de 80 %, soit 452 000 € sera octroyé.

D’autres travaux sont également prévus au centre du village de Saint-Léger dans le cadre du plan PIC-PIMACI. “Nous envisageons en effet des travaux dans la rue Royale (égouttage, raccordements pour les nouvelles habitations à destination des personnes âgées qui seront prochainement bâties), ainsi que sur la place même et dans les rues avoisinantes : création d’une piste cyclable et de places de stationnement dans la rue de Warcoing. La rue de Warcoing sera également placée en zone 30, alors que la place et la rue Royale deviendront zone résidentielle”, ajoute Daniel Senesael.

La rénovation des places de l’entité se poursuit

Par cet appel à projets, la Commune d’Estaimpuis poursuit la réfection des places de ses villages. “L’entité est composée de 7 villages, et comporte 8 places, rappelle le bourgmestre. Deux de ces places ont été rénovées il y a plus de 10 ans et ont, de fait, leur propre identité. Celle de Néchin a été rénovée il y a maintenant 4 ans, dans le cadre d’un projet PCDR. Les places de la Victoire à Estaimpuis et celle de l’abbé César Renard de Bailleul ont bénéficié d’une refonte totale dans les cinq dernières années, et ce dans un même esprit, une même identité visuelle.”