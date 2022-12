Un bassin d’orage creusé pour freiner l’eau à Houthem (Comines-Warneton)

Dans les structures d’Ice Mountain Adventure Park, les responsables de France, Flandre et Wallonie ont présenté les travaux, qui se sont déroulés entre 2016 à 2022.

Comines-Warneton a été intégrée dans le projet LINBATYS, évalué à 3 219 232,90 €, et qui a mis en place “une approche transfrontalière coordonnée et pérenne, seul moyen efficace d’offrir une protection contre les inondations et de renforcer le réseau écologique”.

Concrètement, une série d’investissements hydrauliques ont été consentis sur un territoire de 570 km² englobant 47 communes. Un exemple : les curages des 37 cours d’eau de la Lys ont permis d’extraire près de 20 000 m² de sédiments !

Une visite sur le terrain

En fin de matinée, les partenaires ont pris le bus pour se rendre à Houthem, chemin de la Caleutte. L’entreprise Cnockaert termine la construction d’une zone d’extension de crues. L’échevin Philippe Mouton a expliqué qu’Houthem a été confrontée plusieurs fois à des inondations dévastatrices. En 2012, l’intercommunale Ipalle, via son ingénieur José Grimmonpré, a été chargée de réaliser une étude du bassin hydrographique. Elle a permis de déterminer les endroits les plus stratégiques.

La dernière grande inondation date de 2016. “Elle a été notre motivation pour concrétiser le projet, poursuit l’échevin. La mission a été confiée à Thomas Lerycke, ingénieur projets chez Ipalle.” Ce dernier a expliqué que la réalisation a été retardée à cause de l’acquisition difficile des terrains : “Il a fallu convaincre les très nombreux propriétaires de vendre, tout en traitant les aspects de la propriété et de la location à des agriculteurs.”

En novembre, les travaux ont enfin commencé et l’entreprise Cnockaert a mis les bouchées doubles pour que tout soit terminé fin décembre, date officielle de clôture du projet.

Concrètement, un fossé à redents a été creusé, doublé d’une bande enherbée et d’une haie sur un linéaire de 520 mètres, de même qu’une zone d’extension de crues, sorte de bassin d’orage. On a procédé au remplacement d’un pertuis de diamètre 500 mm par un autre de 1000 mm afin d’assurer la jonction hydraulique entre le nouveau fossé et le ruisseau des Saules, dont les berges ont été élargies et renforcées au moyen de gabions. “Un accord a été trouvé avec un agriculteur pour qu’il puisse récolter ce qui pousse sur la noue végétalisée.”

”Nous avons en projet de construire une deuxième zone de rétention d’eau au Nord du quartier de la Chicane, le long du ruisseau Kortekeer. La Ministre Tellier a déjà accepté l’expropriation. La réalisation est envisagée pour 2023 ou 2024”, a conclu Philippe Mouton.

Le coût des travaux dans le chemin de la Caleutte est estimé à 620 360 € TTC.