Les travaux de réfection de la N50 entre Pecq et Ramegnies-Chin se poursuivront en septembre 2023

Sécurité et amélioration des aspects

Les objectifs visés par ce projet sont l’amélioration du revêtement et la favorisation des modes de circulation doux avec des pistes cyclo-piétonnes, des trottoirs, des avancées de trottoirs, ainsi que de nouvelles traversées sécurisées. Il est également question de maîtriser davantage la vitesse de circulation sur la voirie par la création d’îlots qui auront un effet “porte” comme le décrit le chef de projet – une solution qui a été jugée comme peu suffisante par les riverains présents à la réunion citoyenne.

Enfin, un accès PMR sera installé sur le quai de l’arrêt de bus.

Le budget de 6 millions d’euros prévu à cet effet, permettra également d’améliorer l’aspect esthétique par de la végétalisation des entrées d’agglomération et des giratoires installés précédemment sur le tronçon allant jusque Warcoing. “Le budget que nous avons eu pour la première phase des travaux ne nous a pas permis de terminer cet aménagement esthétique “, précise Sébastien Maes, chef de projet.

Cette seconde partie de la réfection sera accompagnée de travaux prévus par la commune mais également par Ipalle, ces derniers concerneront notamment les canalisations.

La rue de Tournai à sens unique pendant 10 mois

Actuellement, l’étude pour la réalisation du projet concernant le tronçon Ramegnies-Chin – Pecq est en cours. Sa finalisation est attendue pour février 2023. Le marché, quant à lui, devrait être attribué pour le mois d’avril, afin que les travaux puissent débuter en septembre. Ils se réaliseront en deux temps. Premièrement au niveau de Pecq, du carrefour de la rue Saint Léger jusqu’à proximité du magasin Okay. Le reste de la voirie allant jusqu’à Ramegnies-Chin, au carrefour de la rue d’Allain, sera refait dans un second temps. La fin du chantier est attendue pour juin 2024.

La déviation envisagée pendant les travaux consiste à maintenir un seul sens de circulation sur la rue de Tournai, de Ramegnies-Chin vers Pecq. Pour revenir vers Tournai, il est proposé d’emprunter la Grand-rue ou la Route fluviale.

Les commerces resteront accessibles pendant toute cette période, et il sera également possible de se garer de part et d’autre de la voirie, permettant ainsi un accès relativement aisé aux habitations.

Pour toute question ou remarque à propos du futur chantier, il est possible d’adresser un mail au bourgmestre de Pecq, Aurélien Brabant, via aurelien.brabant@pecq.be.