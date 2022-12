Plaine de jeux, stages, accueil extra-scolaire à Mouscron : des atouts et des limites

Le nouveau calendrier scolaire pousse l’accueil extra-scolaire, les stages et les plaines de jeux à se réinventer. Complètes en un clin d’œil, ces structures d’accueil sont victimes de leur succès et poussent la Ville de Mouscron à constamment s’adapter.

En 2023, les plaines de jeux accueilleront encore des centaines d’enfants pendant six semaines, mais plus du 1er juillet au 15 août. “On répartit l’accueil en deux phases. La première dure deux semaines pendant les vacances de carnaval et la seconde,...