L’Estrella à Mouscron : « De plus en plus de personnes ont besoin de nous, y compris des gens qui travaillent »

Le Covid est derrière nous…

Malgré une façon de travailler relativement inchangée depuis toutes ces années, le Covid a quand même eu son impact sur L’Estrella. "A u début, nous ne remarquions pas spécialement de changement, mis à part les masques évidemment, sourit Christelle. Mais après quelques mois, on s’est rendu compte que les personnes qui vivaient de brocantes, de petites ventes, avaient besoin de nous. De ce fait, on a dû changer de méthode et on a décidé de procéder par rendez-vous, ce qui a permis de mettre en place un roulement, et de ne pas laisser des files jusque dehors, comme c’était parfois le cas".

…mais la crise prend le relais

Mais alors que l’épidémie semblait derrière nous, un nouveau problème est arrivé de plein fouet. "Avec le Covid, quelques nouvelles familles s’étaient présentées. Avec l’inflation actuelle et la crise énergétique, désormais, on ressent un très violent changement: de plus en plus de personnes ont besoin de nous, et parfois même des gens qui travaillent, qui ont un métier ! C’est ça, le vrai changement !". En effet, la période actuelle ne facilite pas la tâche des bénévoles de l’Estrella: en deux ans, l’association est passée d’une soixantaine de familles à aider à plus du double. "A ujourd’hui, nous venons en aide à 135 familles", explique Christelle. Si on peut compter, en moyenne, entre 3 et 4 membres par famille, le nombre de personnes aidées par l’Estrella devient vite énorme. Mais l’association continuera d’exister tant qu’il le faudra: "On essaie de recruter des bénévoles plus jeunes pour l’après-demain, quand on ne sera plus là, parce qu’il faudra bien assurer la prochaine génération".