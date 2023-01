Mouscron : l’éclairage public rallumé totalement dans les prochains jours

Un mois plus tard, la cité des Hurlus devenait la première commune du Hainaut à faire marche arrière et à prendre la décision de rallumer l’éclairage public. "Cette décision intervient au terme d’une période d’évaluation de 15 jours durant laquelle de nombreuses difficultés se sont fait ressentir, tant pour les citoyens que pour certains professionnels", indiquait la Ville de Mouscron dans un communiqué. Une solution radicale mais pas dénuée de sens, quand on sait ce que peut engendrer le manque de luminosité dans l’espace public.