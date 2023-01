Des horaires élargis

"Après deux années sans Festikids, on s’attend à avoir du monde ce week-end, relève Pauline Vanderbeke du Syndicat d’Initiative. Certaines années, nous accueillons jusqu’à 3 000 personnes… " Pour éviter la cohue, les organisateurs (le Syndicat d’Initiative et la Maison du Tourisme soutenus par le Kiwanis Mouscron) ont quelque peu revu les horaires: samedi de 12h à 19h et dimanche de 10h à 18 h. "Les plages horaires les plus calmes seront sans doute le samedi de 12h à 16h et dimanche de 10h à 15 h. En ouvrant un peu plus tôt le samedi, cela permet aussi aux familles de venir pour manger un petit bout (bar et petite restauration sur place) et aux enfants de profiter plus tranquillement des attractions et des animations."

Une salle réservée aux plus jeunes

Ces 14 et 15 janvier, le Centr’Expo se transformera en véritable paradis pour les enfants. "Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, ajoute Pauline Vanderbeke. Plus de 20 châteaux gonflables ainsi que des toboggans, parcours et autotamponneuses gonflables, des carrousels, une balayette infernale, un petit train, un laser game géant, etc. Cette année, nous avons aussi aménagé un espace pour les plus jeunes (3-5 ans) afin qu’ils puissent jouer et s’amuser en toute quiétude et sécurité."

À côté des attractions, les enfants pourront aussi profiter de différents spectacles. "Le samedi, nous accueillons un théâtre de marionnettes. Il y a aura plusieurs représentations: à 14 h 30 et 16 h 45 pour les 6-10 ans ainsi qu’à 15 h 30 et 18h pour les 3-6 ans. Des grimeuses et des sculpteurs de ballons déambuleront dans le Centr’Expo. Dimanche, on propose à nouveau des représentations du théâtre de marionnettes: 11h et 15h pour les 3-6 ans ; 14h et 17 h 15 pour les 6-10 ans. Nous accueillons également le magicien Max Daivy pour son spectacle “P@rtage sans trucage” à 16 h 15. Sans oublier la présence d’une dizaine de personnages Star Wars tout au long de la journée de dimanche !"

Le prix d’entrée est fixé à 4 € par personne. "Malgré le budget que représente une telle organisation, et grâce au soutien du Kiwanis, nous essayons de maintenir un prix accessible afin de permettre à un maximum de familles de profiter d’une belle journée d’amusement, surtout en cette période assez difficile. C’est une belle fête pour les enfants !", conclut Pauline Vanderbeke.