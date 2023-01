Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir, vers 20h30, qu’un accident de la circulation s’était produit au carrefour des rues du Rivage et de la Sucrerie à Warcoing, dans l’entité de Pecq. Venant de Tournai et de Mouscron, un véhicule de désincarcération, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

"Le conducteur, un homme âgé de 55 ans, a perdu le contrôle de sa voiture qui est sortie de la route et a terminé sa course contre la clôture de la sucrerie. Le chauffeur, qui était seul dans sa voiture, a été désincarcéré puis pris en charge par les urgentistes du SMUR", explique le capitaine Olivier Vanzeveren qui a dirigé l’intervention. Consciente mais grièvement blessée, la victime a été transférée au centre des urgences du Centre hospitalier de Mouscron.