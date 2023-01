Amaury Leroy (Bas-Warneton) ou la passion des abeilles

En avril 2020, Amaury Leroy s’est lancé dans l’aventure de la production de miel. "Mon père m’a transmis la passion de la nature et du jardin. Je l’ai toujours assisté avec plaisir. Quand j’ai acheté ma maison, avec un grand terrain, dans le Bas Chemin, j’ai observé des abeilles sur les fleurs et je me suis intéressé à l’apiculture. J’ai commencé par acheter trois ruches. Je me...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous