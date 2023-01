Mouscron : une délégation hurlue à Tallinn, dans le cadre d’un réseau européen en faveur du développement durable

Quel est le point commun entre la ville de Mouscron et celles de Braga (Portugal), Gävle (Suède), Heraklion (Grèce), La Rochelle (France), Ozalj (Croatie), Reggio Emilia (Italie), Solingen (Allemagne), Veszprém (Hongrie) et de nombreuses autres ? Elles font toutes parties du réseau pilote européen " Urbact – Global Goals for Cities ", qui ne compte pas moins de 19 communes issues de 19 pays répartis dans toute l’Europe.