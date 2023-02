Il n’y aura pas de tramway entre Tourcoing et Herseaux

Le tram français ne viendra pas jusqu’à Herseaux

”Au regard de l’offre structurante existante, de son surcoût d’investissement et du potentiel d’usagers limités, cette extension n’est pas la plus opportune pour améliorer l’offre de transports en commun entre la métropole européenne de Lille et les pôles belges de Mouscron, Courtrai ou Tournai, a détaillé Philippe Henry. L’extension jusqu’à la gare d’Herseaux représentait un investissement conséquent tant de la part de la France que de la Wallonie, pour un potentiel moindre que le tronçon Roubaix-Wattrelos. Nous ne pouvons que souligner l’avis défavorable du conseil métropolitain du 16 décembre dernier sur cette extension…”

Jean-Luc Crucke dit regretter cette décision. “La logique des budgets a finalement sévi. À côté de cela, on oublie tout ce développement économique parce qu’il y a autant de Français qui viennent travailler sur Mouscron que de Mouscronnois qui vont travailler en France, si ce n’est d’ailleurs pas plus de Français qui viennent que l’inverse. Dès lors, c’est une opportunité qui, à mon sens, est ratée…”

Mais une étude est annoncée côté belge

Le ministre wallon relève néanmoins qu’il existe déjà “une ligne MWR, opérée par le TEC permettant la connexion de la gare d’Herseaux à Wattrelos et à Roubaix, une fois par heure, de 7h à 19h.” Philippe Henry ajoute que cette ligne sera “par ailleurs, intégrée à une étude de redéploiement de l’offre de transports en commun concernant les communes de Mouscron, d’Estaimpuis et de Comines-Warneton. Initiée en automne 2023, cette étude aura pour but de définir un nouveau réseau de transports en commun au regard des enjeux actuels et futurs de la zone. Les enjeux transfrontaliers de connexion au réseau structurant de la zone, qu’ils soient ferroviaires ou ferrés, seront donc bien évidemment pris en considération dans ce redéploiement.”