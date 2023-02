Mouscron : deux associations hurlues récoltent des fonds pour la pédiatrie du CHM

L’équipe des "mamies-contes" du CHM. ©-CHM

Un mois plus tard, 37 coureurs de l’association Mouscron Marathon Men and Women ont pris le départ d’une épreuve de course à pied afin de récolter des fonds au profit des mamies-contes du CHM, une équipe de bénévoles qui rend visite aux enfants du service pédiatrie pour proposer des animations basées sur le livre et le jeu.

L’association Mouscron Marathon Men and Women a parcouru plus de 600 km durant 4 heures. Un beau challenge qui permet d’acquérir du nouveau matériel pour distraire les enfants.