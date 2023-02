Terrains de padel à Estaimpuis : horaires réduits… jusqu’à 20 h 30, en semaine et 22 h, le week-end

Ce n’est bien sûr pas à la hauteur des demandes formulées par les membres de l’opposition communale et les riverains desdits terrains qui dénoncent d’importantes nuisances sonores. Ils avaient notamment mis en évidence une décision de justice prise à Bruges : soit de 10h à 19h en semaine, jusqu’à 16h le samedi, et fermeture les dimanches et jours fériés.

”L’équilibre le plus judicieux possible”

Le bourgmestre assume et justifie sa décision : “J’ai rencontré le président de l‘Association francophone de padel, le gérant du club mais j’ai aussi entendu les plaintes et les demandes des riverains, explique Daniel Senesael. Il me fallait essayer de trouver l’équilibre le plus judicieux possible entre les attentes et les besoins de tous… et je pense qu’on s’y approche. Cette limitation des horaires doit surtout permettre de veiller au respect du sommeil des enfants qui était l’une des revendications des riverains.”

À noter également que cet arrêté s’applique pour une période de trois mois, sous réserve d’une décision du tribunal de première instance dans l’affaire opposant les gérants de l’ASBL Estaim Padel Club aux riverains endéans ces trois mois…