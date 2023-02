Terrains de padel à Estaimpuis: le ministre ne veut pas d’un déménagement, le collège favorable au bardage

Suite et pas fin du dossier des terrains de padel dans le centre du village d’Estaimpuis. Dernière nouvelle: le ministre n’est pas favorable à une délocalisation de l’infrastructure sportive. Reste l’option du bardage pour limiter les nuisances sonores vis-à-vis des riverains…

Comme lors de chaque conseil communal à Estaimpuis depuis un an, le dossier du padel s’est invité à la table. Et comme il vaut mieux trois fois plutôt qu’une… Patrick Van Honacker (Pour Vous), José Lericque (Écolo) et Xavier Adam (Écolo) y sont allés de leur interpellation sur...