Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, peu après 23h00, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements situé le long de l'avenue de la Bourgogne, dans le quartier du Tuquet à Mouscron. Deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

Avant l'arrivée des pompiers, la police de Mouscron, les ambulanciers et les urgentistes avaient déjà fait évacuer les occupants des douze appartements. "Ce bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée, de deux étages et d'une toiture. Le feu avait pris au second étage, dans la chambre d'un des appartements. Une attaque de l'incendie par l'intérieur nous a permis de constater qu'il n'y avait pas de victime dans l'appartement", explique le lieutenant Guy Michaux qui a dirigé l'intervention.

Malgré les moyens en hommes et en matériel qui ont été déployés, l'appartement a été entièrement détruit. Le locataire, absent au moment de l'incendie, a dû être relogé. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 02h30 du matin. "Alors que l'incendie dans l'appartement était maîtrisé, on a été confronté à une reprise du feu dans la sous-toiture qu'il a fallu démonter. Afin que les autres locataires puissent retrouver leur logement, on a ensuite procédé au bâchage de la toiture", précise l'officier.