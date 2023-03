Mouscron continue de contrer le radicalisme par la scène

Subsidié par le ministère de l’Intérieur

La semaine prochaine, toujours en étant soutenue par la bourgmestre et dont l’invitation est portée par l’équipe communale du Plan stratégique de sécurité et de prévention (dépendant du service Sécurité intégrale et intégrée de la Ville de Mouscron), une nouvelle pièce autobiographie sera proposée de la part du même auteur né à Saint-Josse-ten-Noode et dont le père est arrivé dans notre pays durant les années 1970.

Intitulée Tribulations d’un Musulman d’ici, elle aborde la recherche identitaire, le processus migratoire mais aussi l’arrivée dans l’ailleurs – le nôtre – impliquant les préjugés, l’antisémitisme, le racisme et plus simplement la peur de l’autre… "Le Bataclan, les terrasses… On a vu que cela n’arrivait pas qu’ailleurs. Il est donc important d’en parler, d’informer et d’être sensibilisé à la question, même à Mouscron. Le théâtre est une bonne façon de communiquer, de faire passer un message directement", insiste Brigitte Aubert pour bien faire comprendre l’intérêt du projet FRERO’S (Formation, Réseau, Échange, Radicalisme, Orientation, Solidarité).

"À l’époque, on avait pu mettre en place ce projet de représentations de Djihab et d’une réflexion autour grâce à un subside du ministère de l’Intérieur finançant notamment la lutte contre la radicalisation à portée violente, en l’intégrant dans trois axes de travail: une formation des travailleurs, notamment ceux en première ligne à Mouscron ; une sensibilisation du public, scolaire et tout public. C’est ainsi qu’on avait proposé la pièce ; l’organisation de tables de travail avec le milieu scolaire, moment d’échange trimestriel avec éducateurs et professeurs dont le but est de coconstruire le projet FRERO’S", indique Bastien Deloose, coordinateur du Plan stratégique de sécurité et de prévention à la ville.

Six représentations en trois jours

Concrètement, la pièce Tribulations d’un Musulman d’ici sera proposée au centre culturel de Mouscron lundi, mardi et mercredi prochains auprès de différents publics.

Les représentations du lundi, du mardi et du mercredi matin à destination des établissements scolaires sont complètes. "On a plus de 1000 jeunes inscrits pour les quatre représentations. Par rapport à Djihad, on a souhaité s’ouvrir cette fois aux plus jeunes. On accueillera donc les 2e et 3e secondaires, en plus des 5e et 6e secondaires. Pour prolonger le débat à l’école, l’administration mouscronnoise offre à chaque école un livret explicatif", dit M. Deloose.

Le mercredi après-midi, ce seront les professionnels concernés par la problématique et des représentants de structures d’accueil qui verront l’œuvre scénique.

Avec le centre culturel et la Banque alimentaire

Enfin, mercredi soir, à 20 heures, une dernière représentation sera ouverte à toutes et tous. "C’est vraiment la présentation du parcours d’intégration d’une famille maghrébine en Belgique. Certains moments font rire car, sous l’humour, on peut faire passer beaucoup de choses…", sourit M. Deloose.

L’entrée publique sera gratuite… ou presque: il est demandé d’apporter une denrée alimentaire que vous pourrez remettre aux représentants de la Banque alimentaire de Mouscron qui seront présents au sein du Marius Staquet. "En plus du théâtre, on a toujours voulu de l’échange. C’est pourquoi chaque fin de pièce sera suivie d’un débat à la fois avec l’auteur et acteur Ismaël Saidi qui se dit très heureux de pouvoir revenir à Mouscron, et avec l’islamologue Michaël Privot."

Entrée sur inscription: 056 860 245 – freros@mouscron.be