En 2020, l’édition s’était déroulée dans des conditions particulières puisque l’ombre du Covid-19 planait sur nos têtes. David Boutry, un prof de math habitant d’Estaires (France) mais originaire de Comines, avait remporté pour la deuxième fois consécutive l’épreuve en parcourant 31 km.

Cette année, ce rendez-vous de la solidarité fait son retour entre 8h et 18 h. Le principe : effectuer un maximum de longueurs dans les six couloirs ; les deux derniers couloirs étaient réservés aux écoles, associations et groupements sportifs.

L’ensemble des bénéfices sera reversé aux Special Olympics Belgium en faveur de la prise en charge des équipements de cette compétition. Le prix d’entrée est de 6 € et de 3 € pour les écoles !