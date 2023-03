Lily Libeert, cogérante la chocolaterie Cominoise, nominée dans un prix prestigieux

100 ans d’existence

Tout commence en 1923, dans une pâtisserie d’Izegem quand l’aïeul Libeert se met à fabriquer du chocolat sur base des techniques apprises en Italie et en Suisse. En 1938, la société déménage à Roulers et se spécialise dans la confection de gourmandises telles que tablettes, pralines et figurines creuses.

La vitesse supérieure est passée en 1976 l’entreprise s’installe dans le zoning industriel de Comines. La troisième génération entre en scène et l’activité décolle. L’outil de production est automatisé, mais la qualité reste le maître mot.

Depuis une dizaine d’années, ce sont les quatre enfants d’Ignace Libeert, soit la quatrième génération, qui tiennent fermement les rênes. En 2015, l’entreprise décide de changer de nom et devient “Libeert”.

Lilly Libeert, avec sa sœur et ses deux frères, gèrent une société qui est devenue leader du marché saisonnier belge.

